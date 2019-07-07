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Ali Gürbüz altın kemeri taktı

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Antalya Büyükşehir belediyesi adına güreşenBaşpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri taktı. Ali Gürbüz, “Hiç pes etmedim, aynı zamanda onur, gurur mücadelesi verdim." DEDİ.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve milletvekilleri verdi.


2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz, “Hiç pes etmedim, aynı zamanda onur, gurur mücadelesi verdim. Ve bu savaştan galip çıktım. Herkes şunu iyi bilsin, ben savaştım, ben asla pes etmedim. Ve bu kemeri rahmetli babama (eski başpehlivan Recep Gürbüz), çok bekliyordu ona gönderiyorum. Aynı zamanda oğlum Recep'e, iki Recep'e, bütün aileme bu altın kemer armağan olsun. Çünkü benim onlara bir borcum vardı. Bunu da ödemiş oldum. Ama özellikle babamın ruhuna gitsin diliyorum” dedi.

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