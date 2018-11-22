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Ali Şafak Öztürk: "Erzurumspor maçı ile galibiyetlere başlayacağız"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Akhisarspor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, Erzurumspor maçı ile yeniden galibiyetlere başlayacaklarını söyledi.


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının çok zor geçeceğini dile getiren Öztürk, "Erzurum maçı bizim için önemli. Geçen hafta evimizde istemediğimiz bir yenilgi oldu. Erzurumspor maçıyla tekrar galibiyetlere başlayacağız. Bunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Öztürk,icra konusunun geri çekildiğini aktararak, artık gündemlerinde olmadığını kaydetti.

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