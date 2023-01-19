Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda gıda ve perakende sektöründe Ev Dışı Tüketim kanalına hizmet veren şirketleriyle yer aldı. Fuarı ziyaret eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Ev Dışı Tüketim sektöründeki iş hacmimizi önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yıldız Holding'in gıda ve perakende sektöründe Ev Dışı Tüketim kanalı ve profesyonellerine hizmet veren öncü şirketleri, sektör profesyonellerinin önemli buluşma noktası olan ANFAŞ 29. Uluslararası Gıda ve İhtisas Fuarı'nda yer aldı. Yıldız Holding; bu yıl 29'uncusu organize edilen, sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'na her biri sektörlerinin lider ve öncü şirketleri olan Bizim Toptan, Kerevitaş, g2M ve DFU şirketleriyle katıldı. 17-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen, 45'in üzerinde ülkeden 45 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi buluşturan fuarda Bizim Toptan, SuperFresh, g2m ve Donuk Fırıncılık stantlarında 2023 yılına yönelik yeni ürün ve konseptleri ön plana çıktı. Fuarı ziyaret eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, şirketlerin stantlarında yöneticiler ve fuar katılımcılarıyla bir araya geldi. Fuarda Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner de hazır bulundu.

"Ev Dışı Tüketim sektöründeki iş hacmimizi önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedefliyoruz"

Fuarı ziyaret eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, şunları söyledi:

"Yıldız Holding olarak gıda ve perakende sektöründe tüketiciler tarafından tanınan markalara sahip olmamızın yanı sıra, Ev Dışı Tüketim (EDT) olarak tabir ettiğimiz sektöre de şirketlerimizle hizmet sunuyoruz. EDT sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip g2m başta olmak üzere Bizim Toptan, Kerevitaş, DFU ve Aytaç şirketlerimiz, ürün ve servisleriyle sadece son tüketiciye değil sektör profesyonellerine de ulaşıyor. Yıldız Holding cirosunun yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden Ev Dışı Tüketim sektöründeki iş hacmimizi önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizle sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'na katılmış olmaktan ve fuarda bir araya geldiğimiz sektör paydaşlarıyla ortak bir sinerji yakalamaktan memnunuz."