ATSO Başkanı Davut Çetin ve Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir'in imza koyduğu protokol kapsamında ATSO üyesi işletmelere Paraf Kredi Kartı ile aldıkları ürün için 1,5 yıla yayılan esnek vade imkânı sunulurken, satıcı işletmeler de Halkbank garantisi ile tahsilat sorunu yaşamayacak.

Başkan Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank tarafından “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması”nın hayata geçirildiğini belirterek, ATSO ile Halkbank arasında imzalanan protokol ile de ATSO üyelerinin ticarete nefes aldıracak önemli avantajlardan yararlanacağını bildirdi.

Başkan Davut Çetin, imzalanan anlaşmanın vadeli mal alım satımında, bankalardan kredi çekmede ve çek senet gibi işlemlerinde zorluk yaşayan Antalya firmalarına merhem olacağını söyledi.

Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Halk Bankası ile imzaladığımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacına merhem oluyoruz, üretimde ve ticarette devamlılığı sağlayacak, kent ekonomisinde çarkların dönmesine destek verecek önemli bir iş birliğine gidiyoruz.

Alıcıya vade imkânı, satıcıya tahsilat garantisi

Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açan bu işbirliği kapsamında üyelerimiz, çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan ürünlerini satabilecek. Satılan ürünün bedelini, tahsilat riski taşımadan Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacak. Ürün satın almak isteyen üyelerimiz de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla ürününü alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapabilecek.”

Hem alıcının hem de satıcının nakit akışlarını rahatlatacak olan anlaşmanın ATSO üyelerine başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunduğunu kaydeden Başkan Davut Çetin,” Tüm üyelerimiz Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek” dedi.

Başkan Davut Çetin, ATSO üyelerini bu imkândan yararlanmaya davet ederken, “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı anlaşmasının hayata geçiren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür ediyorum” dedi.