Alişan Kapaklıkaya'ya seyirci akını

Antalya Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 4. Alanya Kitap Fuarı'nın dün akşamki konuğu Alişan Kapaklıkaya oldu. İlginin yoğun olduğu söyleşide vatandaşlar salonu hınca hınç doldurdu

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Alanya Kitap Fuarı, Alanya Kültür Merkezi'nde fuaye alanında kurulan kitap satış noktaları, yazar-okuyucu buluşmaları, söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinliğin dün akşam devam eden söyleşi konuğu ise ünlü Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya oldu. “Teknoloji Çağında İyi Anne Baba Olmak” konulu söyleşi ile Alanyalı kitapseverlerle bir araya gelen Kapaklıkaya'yı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de tribünden takip etti.

Kapaklıkaya'ya ilgi büyük oldu

7'den 77'ye her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleşen söyleşide nevi şahsına münhasır anlatım şekli ve tavırlarıyla izleyiciyi kendisine kilitleyen Kapaklıkaya, teknoloji ile aile arasındaki bağları esprili tavırlarıyla izleyicilere aktardı. Oldukça eğlenceli geçen ve bir o kadar da aile ilişkilerine dikkat çeken bir anlatım yapan Kapaklıkaya'ya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, günün anısına Alanya'nın tarihi siluetini yansıtan tablo ve Alanya Masalları kitabı hediye etti. Kapaklıkaya daha sonra sevenleri için imza günü düzenledi.

“Kitaplar” izleyici ile buluşacak

Kitap fuarları ve çeşitli etkinliklerle gerçekleşmeye devam edecek 4. Alanya Kitap Fuarı, 5-6 Ekim tarihlerinde Alanya Belediye Tiyatrosu'nun “Kitaplar” adlı oyunu ile sürecek. İki gün boyunca seyirci karşısına çıkacak olan Kitaplar oyunu ücretsiz bir şekilde sahnelenecek. Oyunlar, 19.30'da başlayacak.