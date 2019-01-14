Alkol aldıktan sonra arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçakla yaralayarak arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Dikmenli (45), Gökhan B. (23) ile kız arkadaşı Hatice Ç. (19) birlikte Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol almaya başladı. Bir süre sonra restorandan ayrılarak otomobille Kestel Mahallesi'ndeki evlerine seyir halinde olan 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evin bulunduğu bölgeye gelerek araçtan indikleri sırada tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan B. elindeki bıçakla Adem Dikmenli'yi sol bacağından yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Dikmenli'yi görerek paniğe kapılan Gökhan B. ve Hatice Ç. tekrar aynı otomobile aldı. Ağır yaralı Dikmenli, Gökhan B. ve Hatice Ç. tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Dikmenli, daha sonra Alanya Özel Anadolu Hastanesine sevk edildi. Dikmenli, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Gökhan B. ve Hatice Ç. jandarma tarafından hastanede gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ise ekipler tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hatice Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Gökhan B. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.