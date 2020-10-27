İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini çekenlere ‘şerefe' dedi

Antalya’da motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken elinde alkol dolu bardakla son sürat motosikleti sürdü, kendisini cep telefonuyla çeken vatandaşa da şerefe hareketi yaptı.

Antalya'da motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken elinde alkol dolu bardakla son sürat motosikleti sürdü, kendisini cep telefonuyla çeken vatandaşa da şerefe hareketi yaptı.



İlginç olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.00'da yaşandı. Kasksız ve maskesiz bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir elinde alkol dolu bardakla hızla giden motosiklet üzerinde görüntülendi. Bu sırada trafikteki bir otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş, şahsı fark edip cep telefonuyla kayda girdi. Kaydı çeken kişinin ‘Allah'ım sabır' dediği motosiklet sürücüsü, buna karşılık şerefe işareti yaparak karşılık verdi.


Tek eliyle motosikleti hızlı bir şekilde süren sürücü, ardından gözlerden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.