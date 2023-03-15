Alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran sürücü polise yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulan sürücüye 8 bin 190 TL ceza uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında durdurulan 07 AUG 525 plakalı transfer aracının sürücüsü Bilgin O.'nun ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190'ar TL, aracın muayenesiz olmasından dolayı da bin 979 TL olmak üzere toplam 18 bin 359 TL ceza uygulandı. Hafif ticari araç trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.