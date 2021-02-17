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Alkollü gece gezmesi pahalıya mal oldu

Antalya’da uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan aracın kadın sürücüsü 2.

Antalya'da uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan aracın kadın sürücüsü 2.38 promil alkollü çıktı. Titreyengöl'e gezmeye gittiğini söyleyen alkollü kadına toplam 6 bin lira ceza kesildi.


Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Trafik Tim Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Titreyengöl girişinde yapılan gece uygulamasında durdurularak sorgulaması yapılan 07 ETY 96 plakalı otomobilin kadın sürücüsü Y.G. 2.38 promil alkollü çıktı. Canı sıkıldığı için hava almak amacıyla Titreyengöl'e gittiğini söyleyen Y.G.'ye alkollü araç kullanmak ve aracın muayenesinin bulunmaması nedeniyle bin 991 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığını el konuldu. Y.G.'ye ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamak suçlarından dolayı da 4 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.

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