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Alkollü içecek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Korkuteli’den Elmalı istikametine giden alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Korkuteli'den Elmalı istikametine giden alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Antalya'nın Elmalı-Korkuteli karayolu Öküzgözü mevkisinde saat 06.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkuteli'den Elmalı istikametine giden D.E. kontrolündeki 35 AHD 610 plakalı alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan tırdan yaralı kurtulan D.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazada tırın dorsesinde bulunan kasalar ve şişeler yola savruldu.

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