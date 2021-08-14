Alkollü olduğu iddia edilen sürücü arıza yapan araca çarptı: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde arıza yapan araçlarındaki eşyaları başka bir araca yüklerken, ailenin arıza yapan aracına alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çarpması sonucu 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti, eşi ve oğlu ağır yaralandı. Yakınlarının morg önünde gözyaşı döktüğü kadından geriye ailesi ile çektirdiği fotoğraf kaldı.

Kaza, Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi Naldöken yolu üzerinde gece saat 23.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi'ndeki evine giden Muharrem Armutcu'nun kullandığı 07 JV 939 plakalı aracı arıza yaptı. Aile yolun sağ tarafına park ederek yakınlarından başka bir araç istedi. Bu sırada arızalı aracın götürülmesi için olay yerine çekici de talep edildi.

Anne hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı

Armutcu ailesi yakınlarını getirdiği başka araca eşyalarını taşıdı. Aile, sonra çekici beklemeye başladığı sırada aynı istikametten gelen T.G (39) yönetimindeki 07 AFC 609 plakalı araç, park halindeki bozulan araca çarptı. Park halindeki araç hareket edince ayakta bekleyen 4 çocuk annesi Atike Armut, yaralandı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada, Eşi Muharrem (47), oğlu Hakan (22) ise ağır yaralandı. Kazada Hüseyin (14) ikiz kızları Zeynep ve Zeren (9) ise yara almadan atlattı. Ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yakınları güçlükle ayakta durdu

Korkunç kazada sürücü T.G.'nin alkollü olduğu tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 4 çocuk annesi Atike Armutcu'nun cansız bedeni Yelten Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, cenazeyi almaya gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Baba Hüseyin Baştepe ise iki kişinin kollarının arasında güçlükle ayakta durdu.