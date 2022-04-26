Alkollü sürücü çam ağacına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp çam ağacına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Aracı kullanan sürücünün 160.3 promil alkollü olduğu, araçta yolcu olarak bulunan kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Sorgun Acısu Caddesinde Sorgun istikametinden Side istikametine seyir halindeki Ali K., idaresindeki 07 GL 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıkıp 60 metre gittikten sonra çak ağacına çarpması sonucunda meydana geldi.

Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobili kullanan Ali K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin T. yaralandı. 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ali K.'nin durumunun iyi olduğu ve 160.3 promil alkollü olduğu, Hüseyin Tosun'un ise hayati tehlikesi bulunduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bildirildi.