Alkollü sürücü kaldırıma çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü, motorun kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen sürücü O.Ö. idaresindeki 07 HEG 02 plakalı motosiklet deniz yolundan çarşı istikametine doğru seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü O.Ö. kaldırıma çarparak yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis O.Ö.‘nün 1.67 promil alkollü olduğunu tespit etti.