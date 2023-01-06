Alkollü sürücü kendi cezasını unutup diğer sürücünün cezasının peşine düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. 2,57 promil alkollü çıkan araç sürücülerden biri polise zor anlar yaşatırken, diğer aracı kullanan sürücünün kaçtığını iddia etti. Kendi cezasını unutup diğer aracın sürücüsünün cezasının peşine düşen alkollü sürücü, polise "Sürücü değilse bu da ceza alacak mı" diye sordu.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem D. idaresindeki 58 TA 218 plakalı otomobil ile 4533 Sokak'tan Hisar Caddesi'ne çıkan Adem Ş. yönetimindeki 07 AHV 609 plakalı otomobil çarpıştı. Maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadı. Yol ortasındaki iki otomobil nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandı. Kaza sonrası araç sürücülerinin oldukça sakin oldukları ve birbirlerine karşı herhangi bir suçlamada bulunmadıkları gözlemlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin alkol kontrolü sonrasında Muharrem D. 2,57 promil alkollü çıktı. Muharrem D., bir süre sonra 'Diğer aracın sürücüsü bu arkadaş değil. Kazanın ardından araçtan inip kaçtı' iddiasında bulundu. İddiasını sürekli tekrarlayan Muharrem D., çevrede ne kadar kamera varsa izlenmesini ve kaçan sürücünün bulunmasını istedi. Diğer araç sürücüsü Adem Ş. ise iddialar karşısında sessizliğini bozup sürücüye cevap verince sözlü tartışmayı trafik ekipleri önledi. Kendi cezasını unutup diğer sürücünün cezasının peşine düşen alkollü sürücü, polise, "Sürücü değilse bu da ceza alacak mı" diye sordu.

Trafik ekipleri tarafından alkollü araç kullanan Muharrem D.'ye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulayarak sürücü belgesine 6 ay el konuldu. Otomobil otoparka çekilirken, Muharrem D. alkollü araç kullanmaktan idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.