Alkollü sürücünün aracı plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde plastik dubalara ve trafik yön tabelasına çarpan otomobil, buğday tarlasına uçtu. Otomobil sürücüsünün 210 promil alkollü olduğu kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin çarptığı trafik tabelası bir başka aracın açılır tavanını patlattı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir eden Hasan Ali B. idaresindeki 07 LM 864 plakalı Tofaş marka otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak girişinde plastik dubalara ve trafik tabelasına çarptıktan sonra yan yoldan buğday tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ali B. ve otomobilde bulunan Oktay Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde 210 promil alkollü olduğu belirlendi.

5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan araç sürücüsüne 2 bin 286 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 yıl el konuldu. Diğer taraftan otomobilin çarptığı trafik levhası yerinden koparak arkadan gelen Hasan Özer'in kullandığı 07 LY 362 plakalı otomobilin üzerine düşerek, aracın açılır tavanını patlattı.