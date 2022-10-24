Alkollü sürücüyü düşürdüğü plaka ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerinden kaçan sürücü düşürdüğü plakasından bulunurken, alkollü çıkan şahsın ehliyetinin 6 aylığına iptal edildiği öğrenildi. Ehliyeti 2 yıl iptal edilip, 10 bin 61 TL para cezası uygulanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza; Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet T.'nin kullandığı 07 AUU 825 plakalı otomobil, Ulukapı istikametine ilerleyen Ahmet K. idaresindeki 07 LHM 63 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikleti sürücüsü Ahmet K. ve ablası Fatma K. ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise durmayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

"Düşürdüğü plaka ele verdi"

Kaçan otomobil sürücüsü, olay yerinde düşürdüğü plakasından yola çıkılarak adresinde yakalandı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirilen Muhammet T.'nin, kontrolünde 2.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca Muhammet T.'nin sürücü belgesinin alkollü araç kullanmaktan 6 aylığına geçici olarak iptal edildiği öğrenildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 3 bin 674'er TL, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 286 ve kaza yerini terk etmekten 427 olmak üzere toplam 10 bin 61 TL para cezası uygulandı. Ehliyeti 2 yıl iptal edilen Muhammet T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Manavgat Cezaevine gönderildi.