Alkollüyken kaza yapan arkadaşını suçu üstlenerek kurtarmaya çalıştı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonet ve hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Trafik ekiplerine aracı kendisinin kullandığını söyleyen genç hakkında suç uydurmaktan işlem yapılırken, 2 promil alkollü olan sürücünün ehliyetine 6 ay el konularak, 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5040. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine giden 07 BAY 490 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu yolun solunda park halindeki 07 LHT 54 plakalı kapalı kasa kamyonete, ardından da olduğu yerde dönerek yolun sağında park halindeki 07 AVA 455 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olay yerine 112 sağlık ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralı Emre Ceylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün kendisi olduğunu iddia etti

Olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptığı sırada Muhammet Eren T. isimli genç, kaza yapan aracı kendisinin kullandığını iddia etti. Kazanın ardından araçtakileri çıkaran mahalle sakinleri ise, sürücünün Muhammet Eren T. değil yanında bulunan arkadaşı Mustafa C. olduğunu söylediler. Vatandaşların sözlerine rağmen aracı kendisinin kullandığını iddia eden Muhammet Eren T., trafik ekiplerinin telkinlerine rağmen iddiasından vazgeçmedi. Trafik görevlisinin ‘Vatandaşlar aracı senin kullanmadığını söylüyor. Bu suçtur. Burada en az 5 bin lira hasar var. Bunu sen ödemek zorunda kalırsın. Siciline de işlenir' şeklindeki uyarısı üzerine düşünmek için süre isteyen Muhammet Eren T., aracı kendisinin kullandığını belirterek, alkolünün ölçülmesini istedi. Aracı kullandığını iddia eden gencin alkolsüz olduğu belirlendi. Aracın arka koltuğunda boş bir alkol şişesi bulunurken, Muhammet Eren T. ve arkadaşı Mustafa C. ekipler tarafından Şelale Polis Karakoluna götürüldü. Karakolda Muhammet Eren T. hakkında suç uydurmaktan adli işlem yapılırken, yapılan ölçümde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu ve aracı kullandığı belirlenen Mustafa C.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Araç sürücüsünün kim olduğunun kesinleştirilmesi amacıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekilen otomobilde cumhuriyet savcısının talimatı ile parmak izi ve svap izi çalışması yapıldı.