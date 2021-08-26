ALKÜ Akseki MYO'da görev değişimi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü'ne Öğretim Görevlisi Ali Dilmen atandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü'nde devir- teslim töreni düzenlendi. Akseki MYO önceki Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Gül görevi Öğretim Görevlisi Ali Dilmen devretti.

Müdürlük görevini Dilmen'e teslim eden Gül, kısa bir konuşmanın ardından Dilmen'e başarılar diledi. Gül, “Görevim süresince öğrencilerimiz, personelimiz ve Aksekili hemşerilerimizle aile olduk. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik ve üniversitemize hep birlikte hizmet ettik. Bende güzel tecrübeler edindim” diye konuştu.

Yeni Müdür Dilmen, “Üniversitemize olan hizmetimizi değerli hocamızın bıraktığı noktandan yürütmeye devam edeceğiz. Bu bayrak yarışında öğrencilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli Aksekililer ile inşallah güzel işler başaracağız. Beni bu göreve layık gören Rektörümüze saygılar sunarım” dedi. Törenin sonunda, Müdür Dilmen, Dr. Öğretim Üyesi Gül'e hizmetleri için çiçek takdim etti.