ALKÜ desteğiyle üretilen cihaz dünyaya satılıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) Alanya'da faaliyet gösteren Adept Makine ile geliştirdiği kuluçka makinesi dünya pazarlarına satılmaya başlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya'da faaliyet gösteren Adept Makine ARGE işbirliği ile iCIVCIV Markası altında ileri teknoloji kuluçka makinesi için 15 Haziran 2017 tarihinde başlayan çalışmanın, ilk prototipinin üretilmesinin ardından seri üretime geçildi. Yapılan işbirliğinde ilk prototipinin üretilmesinde ALKÜ'den de iki akademisyende yar almıştı.

Tavukçuluk sektörü için geliştirilen yüksek verimli ileri teknoloji kuluçka makinelerinin seri üretimine geçilmesinin ardından Adept Makine ortaklarından Mahir Erbakan, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş ile bir firma yetkilisi de hazır bulundu.

Daha önce TÜBİTAK'a sunulan proje, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektonik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Paralı ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Arş. Gör. olarak görev yapan Alperen Aksoy'un destek verdiği makinenin geliştirilmesi faaliyetleri Adept Makine adına Mahir Erbakan tarafından yürütüldü.

Hedefler başarıya ulaştı

Proje kapsamında ısı ve nem sensör kartı tasarım ve geliştirilmesi, iklimleme nemlendirme, havalandırma modüllerinin tasarımları, IoT (Nesnelerin İnterneti) konseptinde çalışan kuluçka makinesi için veri tabanı tasarımı, sunucu konfigürasyonları, web servis, web uygulama ve mobil uygulamaların geliştirilmesi, kuluçka makinesi yazılım iyileştirmeleri, kuluçkada verim artırmaya yönelik rapor ve analizler, IoT nesnelerinin interneti kullanılarak cihazların yeni teknoloji ayak uydurması, kullanım kolaylığı sağlayacak mobil yazılımlar, internet yazılımı geliştirilmesi ve inovatif ürün tasarımı gibi hedefler başarıya ulaştı.

Üretilen makine piyasaya çıkmasıyla birlikte Cezayir, Fransa, Amerika, Yunanistan, Rusya ve Tunus gibi ülkelere satışı da gerçekleştirildi.

Ayrıca ALKÜ ile Adept Makine mevcut makinenin daha fazla fonksiyonu yerine getirebilmesi ve yeni nodüllerin eklenmesi için ve ayrıca yeni proje ve yeni bir kaç ARGE işbirliği için de kolları sıvadı. Firma ve ALKÜ IOT tabanlı endüstriyel kuluçka makineleri, mobil uygulama, hayvancılık medikal cihazlar, akıllı kümes sistemleri ve hayvancılık üzerine yazılım geliştirilmesi için ortak bir çalışma yapacak.

Adept Makina kurucusu Mahir Erbakan, “Hedefimiz global ölçekte 35 milyon hobi tavukçusuna kaliteli ve ekonomik kuluçka makinesi sunabilmekti. Yıllar içinde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi akademik bilgi ile birleştirerek yerli bir ürünü yurtiçi ve yurtdışı pazara sunmayı başardık. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş'e, Dr. Öğr. Ufuk Paralı'ya, Arş. Gör. Alperen Aksoy'a ve üniversite çalışanlarına bize verdikleri destekten dolayı Adept Makina adına müteşekkiriz. Bu tip iş birlikleri bizlere yeni inovatif, katma değer ürünler ortaya çıkartmak için güç ve şevk vermekte.” dedi.

Projelerin için üniversitenin ve Alanya'da faaliyet gösteren firmayla çalışmanın kendilerini mutlu ettiğine değinen Rektör ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Projenin başarıya ulaşmış olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya'mıza kazandırdığı üniversitemiz her geçen gün hem Alanya'mıza hem de akademik camiaya büyük katkılar sunmaya devam edecektir. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.