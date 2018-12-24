ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, hasta kabulüne başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Akın ile Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nalan Bozoğluları ve akademik ve idari personel hazır bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde gören Rektör Pınarbaşı, Dekan Yıldırım'dan fakülte hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Pınarbaşı, “Diş Hekimliği Fakültemizde birinci sınıf öğrencilerimizin eğitime başlamasından sonra, Alanya'mıza ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet sunacak olan Diş Hekimliği Fakültemizi polikliniklerini de kısa sürede hasta kabul eder hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Genç, dinamik, tecrübeli ve alanında uzman öğretim üyelerimiz Alanya'mıza hizmet verecek” diye konuştu.

Yıldırım: “Alanında uzman öğretim üyeleri hizmet verecek”

Diş Hekimliği Fakültesi'nin hasta kabulüne başladığını ifade eden Dekan Yıldırım, “2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında ilk öğrencilerini alan fakültemiz, 2018 yılının son dönemine de hasta kabulüne başladık. Konaklı'da, eski belediye binasında hizmet verecek olan Diş Hekimliği Fakültesinde şimdilik biri Profesör, biri Doçent, sekizi doktor öğretim üyesi ve biri de araştırma görevlisi olarak toplam 11 hekimimiz Alanya halkının ihtiyacı olan ağız ve diş sağlığı konusunda en gelişmiş teknoloji ve alanında uzman öğretim üyeleriyle tedavilerini sürdüreceklerdir. Diş hekimliğiyle ilgili her türlü ileri teknik donanıma sahip, modern cihazların olduğu fakültede ileri cerrahi işlemlerin yanı sıra implant cerrahisi, gömülü diş çekimleri, çenelerin kist ve tümörlerinin tedavisi, çocuk diş hekimliği, ortodontik tedaviler, dolgu gibi restoratif işlemler, kanal tedavisi, protez yapımı ve diş eti hastalıklarının tedavileri de yapılmaktadır. İleri teknolojiyle donatılmış fakültede görüntüleme cihazları sayesinde ileri teşhisler de konulmaktadır. Muayene olmak için randevu alınmasına gerek yoktur ve teşhis konulduktan sonra ilgili bölümlerden randevu alınarak hastaların tedavileri gerçekleştirilecektir. Tüm Alanya'ya hayırlı olmasını diliyoruz. Sağlıklı ve güzel gülüşlü günler diliyoruz” dedi.