ALKÜ, Fair Play kervan üyelerini ağırladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK) Fair Play Kervanı Üyeleri'ni ağırlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Fair Play kavramını anlatmak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Fair Play konusunda ülke genelinde farkındalık oluşturulması adına “Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi” kapsamında 2014 yılından beri 50'yi aşkın üniversitede etkinlikler düzenleyen TMOK Fair Play Kervanı Üyeleri'nin ALKÜ'de gerçekleştirdikleri program, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaretleri ile başladı. Rektörlük makamında TMOK Üyesi, Fair Play Komisyonu Başkanı, Avrupa Fair Play Birliği Başkan Yardımcısı, Dünya Fair Play Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Spor Ajansı Sahibi ve Spor Yazarı Erdoğan Arıpınar, TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Görevlisi Semra Demirer, TMOK ve Fair Play Komisyonu Raportörü Üyesi, Spor Yazarı Remzi Yılmaz, TMOK ve Fair Play Komisyonu Üyesi, Spor Yazarı Avni Erboy, TMO Üyesi, Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Planlama Koordinatörü, Spor Yazarı Teoman Güray tarafından gerçekleştirilen ziyarete ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işık Bayraktar da eşlik etti. Rektör Kalan'a Fair Play Şilt ve Fair Play Hizmet Madalyası'nın takdim edildiği ziyaretin ardından Dünya Karikatür Sergisi'nin açılış töreni ve akabinde düzenlenen panel ile program devam etti. Törene ev sahibi Rektör Kalan'ın yanı sıra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Eski Başkanı Emin Müftüoğlu, Fair Play Üniversiteler Kervanı Komisyon Üyeleri, Spor Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Fair Play ruhu öğrencilere anlatıldı

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğinde Fair Play Üniversiteler Kervanı “İyiye, Doğruya ve Güzele” sloganıyla ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Kalan selamlamaların ardından “Fair Play, sporda adil rekabet, eşitlik, saygı ve hoşgörüyü ifade etmektedir” sözleriyle konuşmasına başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan konuşmasının devamında ; “Fair Play konusunda ülke genelinde farkındalık oluşturulması adına; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 2014 yılından beri, 50'yi aşkın üniversitede, Fair Play Üniversiteler Kervanı projesi kapsamında, Fair Play kavramını anlatan etkinlikler düzenlenmiştir. Değerli komisyon üyelerinin bizleri de bu etkinliğe dâhil etmiş olmalarından ve böyle önemli bir projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. “İyiye, Doğruya, Güzele” sloganıyla geleceğin antrenörleri, spor yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenlerine Fair Play ruhunu aşılamak amacıyla yola çıkan bu kervan, bu güne kadar 100 bini aşkın üniversite öğrencisine ulaşmıştır. Üniversitemizde düzenlenen bu panelin, spor kültürü ve ahlakı konusunda öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim” dedi.

Konuşmanın ardından Fair Play'e hizmet eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işık Bayraktar'a, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karademir'e, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Nalbant'a, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Nalbant'a, Türkiye Bisiklet Federasyonu Eski Başkanı Emin Müftüoğlu'na ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak'a TMOK Fair Play Kervanı üyeleri tarafından madalya ve hizmet sertifikası takdim edildi. Ardından Doç. Dr. Işık Bayraktar'ın moderatörlüğünde Erdoğan Arıpınar, Teoman Güray, Remzi Yılmaz, Avni Erboy, Semra Demirer ve Emin Müftüoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen panel düzenlendi.