İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ALKÜ Genel Sekreterliği'ne Emre Çalışkan getirildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik görevine Emre Çalışkan atandı.


18 Kasım 2019 tarihinde ataması yapılan Çalışkan, 25 Kasım 2019 tarihinde görevine başladı. Genel Sekreter Emre Çalışkan'ı tebrik eden ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, “Emre bey, gerek Akdeniz Üniversitesi gerekse daha önceki görevlerinde son derece başarılı işler yapmış bir yönetici. Kendisiyle birlikte hem Alanyamız için hem de Üniversitemiz için güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik kadrosuna asaleten atanan Emre Çalışkan, Genel Sekreterimiz Emre Çalışkan, Akdeniz Üniversitesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Çalışkan ayıca, Antalya Valiliği AB Koordinatörlüğü Merkezi AB Proje Uzmanı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitici Eğitmeni ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birim Koordinatörlüğü görevlerini de yürüttü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.