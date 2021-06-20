ALKÜ hentbol takımı 1'inci lige yükseldi

ALKÜ Erkekler Hentbol Takımı, 15-18 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 6 takımın katıldığı Play-off mücadeleleri sonucunda grubunu 1'inci tamamlayarak 1. lige yükselmeyi başardı. 6 takımın mücadele ettiği Erkekler 2. Lig Play-off maçları Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynandı. 4 gün süren müsabakalar sonucunda grupta ilk 2 sırada yer alan takımlardan Alaaddin Keykubat Üniversitesi SK ve Bursagücü GSK 1. lige yükseldi. Maçların ardından düzenlenen kupa töreninde ligi 1. sırada tamamlayan Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Kulübü'ne kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri B. Mutlu Kadıoğlu takdim etti. 2. olan Bursagücü Gençlik Spor Kulübü'ne ise kupasını MHK Başkanı Barbaros Yılmaz verdi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, geçen yıl 2. lige yükselme başarısı göstererek Alanya'yı bir kez daha gururlandıran ALKÜ Hentbol Takımına, “Bizlere bu gururu bir kez daha yaşatan takımımızı gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından ALKÜ Spor Kulübü tebrik ve teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada, " 2.Lig Play-off grup mücadelesinde sekiz puan toplayarak grubu lider tamamlayan takımımız hedefimiz olan 1. Lige, play-off şampiyonu olarak yükselmiştir. Takımımızın başarısında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan'a, Genel Sekreterimiz Dr. Sinan Kartal'a, Antrenörümüz Mustafa Uyar ile mücadelesi ve özverileri ile alkışı hak eden sporcularımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.