Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı Kestel Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı ise Müzik Sınıfında yapıldı. Açıklanan tarihler arasında sınava girmek için başvuru yapan öğrenciler, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan koşu parkurunda, Müzik Öğretmenliği bölümü adayları da Müzik sınıfında ALKÜ için ter döktüler.

Sınav esnasında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş'ü ziyaret ederek sınava giren öğrencilere, görevli akademisyenlere ve personellere başarılar diledi. Kıyasıya bir mücadele örneğinin sergilendiği özel yetenek sınavı, adayların sporcu özgeçmişlerinin puanlanması ve 30 metre sürat koşu testinin yapılması ile tamamlandı. Başarılı olan öğrencilerin sınav sonuçları Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında 29 Ağustos 2022 tarihinde duyurulacak.

Rektör Kalan: “ALKÜ, yine tercih edilen üniversite oldu”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “2022 Öğretim Yılında üniversitemiz en çok tercih edilen üniversiteler arasında olmayı başardı. En çok tercih edilen fakültelerimiz arasında Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi yine ön sıralarda yerini aldı. Özellikle ihtisaslaşma noktasında büyük adımlar attığımız üniversitemizde spor alanı da önemli bir yer tutuyor. Spor Bilimleri Fakültemizde bu anlamda şehrimizin spor alanındaki başarılarıyla lokomotifi konumundadır. Ayrıca 2020 yılında Eğitim Fakültemiz bünyesinde kurulan Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ikinci kez öğrenci alımı gerçekleştirdi. Akademisyen ve öğrencilerimizle birlikte şehrimizin sportif, kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak en büyük hedefimiz. Özel Yetenek Sınavına katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve sınavın gerçekleşmesinde emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi.