ALKÜ İhsan Fazlıoğlu'nu ağırladı

Dr. İhsan Fazlıoğlu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) konuk oldu.

Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından “Nasıl ‘Ulu' Olunur” konu başlığıyla düzenlenen konferansa ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ile Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Kemal Vatansever, ALTSO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Özgür Gölge, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta Prof. Dr. Fazlığolu “Sultan Sencer'den Uluğ Keykubad'a Türkistan- Anadolu Havzası'nda Felsefe ve Bilim” konu başlıklarında bilgiler verdi. Fazlıoğlu, ALKÜ'nün ismini aldığı Alaaddin Keykubat'ın adı ile konuşmasına başladı. Kendisinin halk arasında Uluğ Keykubad olarak anıldığını belirten Fazlıoğlu, konuşmasının odak noktasında Anadolu'da felsefe ve bilim tarihi yer aldı. Konferansında temel isimler, kurucu metinler, Selçuklu ilim hayatı, Alaaddin Keykubat'ın kültür tarihi açısından yeri gibi konulara değinen Fazlıoğlu, programın sonunda salonda bulunanların sorularını cevapladı. Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesi bulunan Fazlıoğlu'nun konferansına ALKÜ'de de ilgi yoğun oldu. ALKÜ'lü öğrencilerin yanı sıra farklı şehirlerden de Fazlıoğlu'nu dinlemeye gelenler, konferans sonrası kendisi ile çeşitli konularda sohbet ettiler.

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU kimdir?

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü'nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Yüksek lisans tezi, “İbn el-Havvâm (ö.1324) ve el-Fevâid al-Bahâiyya fî e-Kavâid el-Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme” başlığını taşır. Doktorasını 1998'de “Aristoteles'te Nicelik Sorunu” başlıklı teziyle tamamladı. Ülkemizin önemli düşünürlerinden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın öğrencisi olan Fazlıoğlu, bir yıl Oklahoma'da, üç yıl Kanada'da McGill Üniversitesi'nde araştırmacı bilim insanı olarak bulundu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nden İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne geçiş yapan Fazlıoğlu'nun kitaplarından bazıları: Aded ile Mikdar: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Mathemata Macerası, Akıllı Türk Makul Tarih, Kendini Aramak, Kendini Bulmak, Soruların Peşinde, Sözün Eşiğinde, Kayıp halka: İslam-Türk felsefe-bilim tarihinin anlam küresi, Nazarî ufuk:İslam- felsefe-bilim tarihinin zihin penceresi.