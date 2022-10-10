ALKÜ ile Priştine üniversitesi arasında iş birliği

ALKÜ ile Kosova Priştine Üniversitesi arasında Memorandum of Understanding, Mevlâna Değişim Programı ve Erasmus KA171 olmak üzere üç ayrı alanda iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol Senato Toplantı Salonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu ile Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naser Sahiti arasında imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından protokolün imzalanma amacına değinen Rektör Yardımcısı Gökceoğlu, “Bu anlaşma iki üniversite arasında iş birliğinin somutlaştıran bir anlaşmadır” dedi. İki üniversite arasında güçlü bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Gökceoğlu, Mühendislik, Tıp, Eğitim ve Mimarlık Fakültesinin öğrencileri ile akademik personeli anlaşma sayesinde değişim programlarına katılabileceklerini, iki üniversite arasında ortak proje ve ders geliştirme konularında el sıkıldığını kaydetti.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın daveti ile Alanya'da olduğunu belirten Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naser Sahiti, ALKÜ'de bulunmaktan ve iş birliğine adım atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Protokolün ardından Rektör Sahiti, Kestel Yerleşkesinde akademik birimlere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naser Sahiti akşam yemeğinde buluştu. Kalan ile Sahiti iki üniversite arasında yapılan anlaşmalara yönelik görüş alışverişinde bulundu.

"Alanya'nın akademik yönünü de akademiye gönül verenlere tanıtıyoruz”

İkili, üniversiteler arasında iş birliğinin daha ileriye taşınması noktasında mutabık kalındığını ifade etti. Rektör Kalan,” ALKÜ'yü uluslararası alanda daha tanınır hale getirmek ve akademik ilişkilerimizi daha ileriye taşıyan bir anlaşmaya imza attık. Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Kosava'daki üniversiteler ile her alanda ilişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz. Bu anlaşmalar sayesinde hem ALKÜ'nün hem de dünyada marka değeri olan Alanya'nın akademik yönünü de akademiye gönül verenlere tanıtıyoruz” diye konuştu.