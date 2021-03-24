ALKÜ ile Taiwan Central Üniversitesi iş birliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) birçok ülkenin üniversiteleriyle yaptığı iş birliği protokolüne bir yenisini daha ekledi. Dünya'da tanınırlığı gittikçe arttan ALKÜ bu kez de 100 yıllık bir üniversite olan ve aynı zamanda dünya üniversite sıralamasında 511'inci sırada bulunan Taiwan Central Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen protokol törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Taiwan Central Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jing-Yang Jou katılırken programda Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Güneş Yılmaz, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Eren Uçkan da hazır bulundu.

“Alanya'da ağırlamak isteriz”

“Tek çaremiz bilimdir” diyerek programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Rektör Kalan, “Bu zor günler bize gösterdi ki, tüm bu sorunlarla mücadele edebilmek için tek çaremiz “bilim”dir. Bilim meşalesini taşıyan üniversiteler bu süreçte kilit aktörler arasında yer almaktadır. Birkaç ay önce Uluslararası İlişkiler Ofisimizle toplantıdayken onlara Tayvan'daki üniversiteler ile iş birliği yapmamız gerektiği talimatını vermiştim. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bugün sizinle aynı masada oturuyor olmak benim için büyük bir onurdur” dedi.

“Protokol herkese fayda sağlayacak”

İş birliğinin her iki üniversitenin de faydasına olacağının altını çizen Rektör Kalan, “Bu gerçekler bugün burada olmamızın ana sebebidir. Bu iki üniversite arasındaki iş birliği bize iki temel şey sağlayacaktır. İlk olarak, bu şekilde oluşturulan karşılıklı iletişim ve iş birliği mekanizmaları hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz için olumlu bir gelişme olacaktır. Bu sayede, öğrencilerimiz hem iki ülkenin kültürlerini hem de bilim felsefesini keşfedebileceklerdir. İkinci olarak, araştırma alanında birlikte atılacak adımlar ve ortaya konulacak projeler, bu iki üniversitenin birçok yönden birbirine destek olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

“ALKÜ'yü kardeş üniversite olarak tanımlıyoruz”

Rektör Kalan'ın ardından konuşan Taiwan Central Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jing-Yang Jou, ALKÜ'nün misafirperverliklerinden ve samimi davranışlarından çok etkilendiğini söyleyerek, “ALKÜ'yü kardeş üniversite olarak görüyoruz” dedi.

Programın son bölümünde ise, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları, Taiwan Central Üniversitesindeki selefleri ile görüşerek ortak neler yapabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulundular. Aynı zamanda iki üniversite arasında Erasmus+ projelerinin de yapılabileceği kaydedildi.