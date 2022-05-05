ALKÜ ilk Erasmus KA171 anlaşmasını imzaladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ilk Erasmus KA171 anlaşmasını Cezayir'den Tlemcen Üniversitesi ile imzaladı.

Yükseköğretim öğrencilerinin ve personelinin Avrupa ülkeleri dışında bulunan ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumunda eğitim almalarını, ders vermelerini ve program ülkeleri dışında bir ülkedeki eğitim-öğretim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını arttırma fırsatı sağlayan Erasmus KA171 anlaşması ALKÜ ile Tlemcen Üniversitesi arasında imzalandı. Bu çerçevede yapılan ikili anlaşma ile ALKÜ'nün ilk Erasmus KA171 partneri Tlemcen Üniversitesi oldu. Edinilen bilgiye göre; Tlemcen Üniversitesi, QS World Rankings 2022 verilerine göre ise dünya çapında en iyi 1201'inci üniversite konumunda olduğu kaydedildi. Anlaşma ile ALKÜ, Tlemcen Üniversitesinin İstanbul Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nden sonra Türkiye'den 5'inci partneri oldu.

"40 kurumun Erasmus KA171 ortaklığı bulunuyor"

KA171 çerçevesinde Tlemcen ile yapılan anlaşmayı koordine eden Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak, “KA171 programının öğrencilerinin ve personelinin Avrupa birliği ülkeleri dışında ülkeler ile hareketliliğe dahil olarak farklı eğitim-öğretim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını arttırma fırsatı bulacaktır. ALKÜ ve Tlemcen Üniversitesi arasında imzalanan Erasmus KA171 anlaşmasının iki kurum arasındaki iş birliğinin sağlanması ve geliştirilmesi yönünde atılan ilk adım olarak değerlendirilebilir ve Erasmus KA171 projesi başvurusu esnasında bir avantaj teşkil eder. Tlemcen Üniversitesi'nin birçok ülkede toplamda 40 kurum ile Erasmus KA171 ortaklığı bulunmaktadır" dedi.

Tlemcen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Omar Behadadda'da ALKÜ ile yapılan anlaşma ile ilgili memnuniyetini dile getirerek, anlaşmanın verimlilik ve kapsayıcılık açısından oldukça büyük potansiyel teşkil ettiği belirtti.