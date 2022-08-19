ALKÜ kendi yazılımı geliştirdi

ALKÜ akademik personeli tarafından yürütülen, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin, iç ve dış paydaşların faydalanması adına ulusal ve uluslararası standartlarda topluma sunulabilmesi amacıyla Akademik Bilgi Sistemi (ABİS) hizmete sunuldu.

ABİS'in ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli tarafından geliştirilmesiyle birlikte 800 bin TL yazılım ve yıllık 250 bin TL bakım maliyeti ortadan kaldırılmış oldu. Öte yandan ABİS, çeşitli işlem basamakları ile ana sayfasında detaylı ve filtreli arama özelliği sayesinde istenilen bilgiye daha hızlı ulaşılmasına olanak sağlıyor. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), talep edilmesi halinde diğer üniversitelere de hizmet verebilecek şekilde tasarlandı.

"ABİS'de geliştirilen özellikler"

ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ABİS'in akademik personelin; üstünlüklerini, dış paydaşlara ve araştırmacılara kolay ve anlaşılabilir şekilde sunarak, bu sayede bilinirliklerinin arttırılmasının sağlandığı ifade edildi. Yapılan açıklamanın devamında hizmete sunulan Akademik Bilgi Sisteminde, araştırmacıların istatiksel bilgileri anlık ve güncel modern arayüz ile gösterilmesinin yanında özgeçmiş bilgileri, eser bilgileri, bilimsel çalışmaları ve daha birçok bilginin olduğu büyük bir veri kümesinin oluşturulduğu ifade edildi. Ayrıca ABİS'in tüm mobil cihazlar ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlandığının belirtildiği açıklamada, ABİS ile dış veri kaynakları olan; ÖSYM Veri Paylaşım Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi, WOS, SCOPUS, DSPACE, Google Scholar, YOKSİS, Üniversite Personel Sistemi ve Öğrenci Bilgi Sisteminin karşılıklı bütünleşmesi yapılarak bilginin doğru ve güvenirliği en üst seviyeye çıkartıldığının altı çizildi.

"ABİS sistemi ile hızlı erişim sağlandı"

Sistemi kullanacak olan araştırmacılara yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sistemi kullanacak olan araştırmacılar ABİS sayfalarını kendi blog sayfaları olarak kullanabilmesi adına kişisel, eğitim, kurumsal bilgileri ile bilimsel eserlerini ve çalışmalarını kolaylıkla düzenleyebilecekler. Ulusal ve uluslararası birçok veri platformu karşılıklı bütünleşme çalışmaları yapılarak bu veriler ışığında sağlanan bilgilerle araştırmacıların eserleri ve bilgileri dinamik olarak alınmıştır. Doğru ve etkili kullanım hizmetinin sunulduğu ABİS ile araştırmacıların bilgilerini kendi düzenleyebileceği modern ve kolay kullanım özellikli yönetim panel sayfası geliştirildi. Hizmete giren ABİS sistemi ile hızlı erişim alanı üzerinden ALKÜ ana sayfasına ve ALKÜ bünyesindeki dergi ve veri tabanları ile Ulusal Tez Merkezi gibi sayfalara hızlı erişim imkânı sağlanmış oldu."