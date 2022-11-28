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ALKÜ, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi arasında Memorandum of Understanding anlaşması

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği’nin 6.

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin 6. Genel Kurulu dolayısıyla Türkistan'da bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan arasında, Memorandum of Understanding (MoU) anlaşması da imzaladı. Yapılan anlaşma ALKÜ ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde ortak derslerinin açılması, öğrenci ve öğretim üyeleri arasında değişim, ortak proje ve araştırmaların yapılması, seminer-çalıştay düzenlenmesi, ortak yayın yapılması, spor sanat ve kültürel etkinlerin gerçekleşmesi gibi birçok konuyu kapsıyor.



"Giderek güçleneceğiz"


Uluslararası anlaşmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirten Rektör Kalan, “Son derece faydalı bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Hem bizim üniversitemizden hem de Manas Üniversitesinde karşılıklı olarak eğitim görmek isteyen, iş birliği yapmak isteyen öğrenci ve personelimiz bulunuyor. Bu anlaşma tarafları son derece mutlu eden bir anlaşmadır. Ayrıca ALKÜ ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, fakülte ve öğrenci değişim programları aracılığıyla iş birliğini geliştirmek ve başka anlaşmalarda yapmak için görüşmelere devam edeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği sayesinde giderek güçleneceğiz ve büyüyeceğiz” dedi.

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