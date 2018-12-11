ALKÜ 'lü sporcular kupayı Rektöre hediye etti

Dr.Pınarbaşı'na tekdim etti.

Bu yıl Uluslararası Muaythai Amatör Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası EMF-Muaythai Açık Kupası'nda Avrupa Üçüncülüğünü, takım olarak Avrupa İkinciliğini üniversitelerine kazandıran ALKÜ'lü sporcular Antrenör Mehmet Arzık, sponsor İhsan Ataseven ile birlikte kupalarını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na takdim ettiler.

30'un üzerinde ülkeden 1640 sporcunun katıldığı Avrupa Kupası Şampiyonası'ndan ALKÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Ataseven'in +91 kilogram kategorisinde Avrupa 3'üncülüğünü, takım olarak da Avrupa 2'inciliğini kazanarak adını tüm dünyaya duyuran ALKÜ'lü sporcuları tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Mehmet Hoca'nın antrenörlüğünde çok büyük başarılar kazanmaya ALKÜ olarak devam ediyoruz. Kazanılan her başarı bizleri mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Bundan önceki yıllarda da öğrencilerimiz yine Mehmet Arzık hocamızın özverili çalışmalarıyla ve büyük fedakârlıklarıyla bizleri yine bu şekilde gururlandırmıştı. Ben bu başarıların ileriki yıllarda da artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bunun için ALKÜ olarak bizlere düşen görev her ne ise bunu elimizden geldiğince yapmaya hazırız” dedi.

Ayrıca Alanya'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Muay Thai Alanya Alaaddin Keykubat Kupası Türkiye Geneli Açık Turnuva'sında da ALKÜ üç öğrencisiyle ikincilik kazandı. 16 ilden 467 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada ALKÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Ataseven +91 kilogram, ALKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Baran Çalık 57 kilogram, ALKÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisi Ayşenur Güler ise 54 kilogram kategorilerinde ikincilik madalyası kazanarak ALKÜ'nün gururu oldular.