ALKÜ öğrencileri Türkiye birinciliği ile döndü

Üniversiteler Halk Dansları Yarışması'ndan Türkiye 1'inciliği ile döndü.

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan 17. Üniversiteler Halk Dansları Yarışması'nda 39 üniversite arasından Türkiye birinciliği ile dönen ALKÜ, Antalya/Alanya'ya ait “Teke Yöresi” diye tabir edilen oyun türlerinden yarışma tarihinde ilk defa Türkiye birinciliğini kazandı.

3-7 Nisan tarihleri arasında Çorum Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 39 üniversitenin katılarak 700'e yakın dansçının performanslarını sergilediği yarışmadan 30 tam puan üzerinden 27.40 alarak birincilik kupası ile dönen ALKÜ'lü öğrenciler, eğitmenleri ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehmet Bilgin Karademir ile birlikte ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na kupalarını takdim etti. Yarışmayla ilgili bilgiler veren Karademir Türk Halk Danslarının bir kültür hazinesi olduğunu belirterek, “Bizim asıl amacımız Geleneksel ve Modern Dans kulübü çatısı altında kültürel muhtevalarımız içerisinde bu kadar önemli bir yer tutan halkoyunlarının öğrencilerimize hem boş zamanlarını doğru değerlendirmek hem de Alanya'mızın tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmak adına önemli bir misyonu yerine getirmeye çalışmaktır. Türkiye birinciliği şahsım ve öğrencilerim adına gurur verici bir olaydır. Bu hususta bizlere inanan başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na, Rektör Yardımcılarımıza, Genel Sekreterimize, emek veren tüm hocalarımız ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Elde edilen bu önemli ve gurur verici başarıdan dolayı memnun olduklarını söyleyen Dektör Pınarbaşı, “Verdiğimiz emeklerin meyvelerini bu başarılar ile topluyor olmak bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Sizlerin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Bizler siz öğrencilerimiz için buradayız. Tüm öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, umutlarımızdır. Sizlerin gerek okul hayatınızda gerek sosyal hayatınızda başarılı olabilmeniz için elimizdeki tüm imkanları sunmak en önemli görevimiz. Yeter ki siz çalışın, emek verin, biz hep sizin yanınızdayız” diye konuştu.

Ziyarette Rektör Pınarbaşı, tüm ekibe bundan sonraki süreçte de daha güzel başarılar beklediklerini söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi, hediye ve başarı teşekkür belgesi takdim etti.