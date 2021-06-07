ALKÜ öğrencisinden Türkiye rekoru

Sınıf öğrencisi Evin Demir 10 bin metre pist yürüyüşte Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri atletizm alanında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde 4-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 89. Türkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Evin Demir 10 bin metre pist yürüyüşte Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

“Evin Demir, Dünya ve Avrupadaki sıralamasını yükseltti”

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Evin Demir, 45:56.54'lük derecesi ile Ayşe Tekdal'a ait U23 Türkiye rekorunu 1 dakika 22 saniye geliştirdi. Evin Demir bu derecesiyle 2021 Dünya sıralamasında 13. sıraya, Avrupa listesinde ise 4. sıraya yerleşti. Yarışma sonrasında düzenlenen ödül töreninde, Evin Demir'in ödülünü ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Doç. Dr. Işık Bayraktar verdi.

Öte yandan ALKÜ'lü sporcu Evin Demir'in 24 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılım için şansı devam ederken, ALKÜ'de öğrenim gören Eda Tuğsuz cirit atma branşında; Salih Korkmaz ise 20 km yürüyüş branşında katılım hakkı kazandı.