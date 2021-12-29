ALKÜ Rektörü Kalan, liseli öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Ekrem Kalan, Akseki'de lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Dr. Ekrem Kalan, Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Ali Dilmen, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Söyleşide Rektör Kalan, öğrencilere ‘Moğolistan Bozkırlarında Türk İzleri' adlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından Rektör Kalan, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Kalan, Akseki'de öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Programın sonunda ise Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, katılımlarından dolayı Rektör Kalan'a plaket takdim etti.

Söyleşinin ardından, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AHENK Projesi kapsamında Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kitap okuma etkinliğine katıldı.