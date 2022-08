ALKÜ Rektörü Prof.Dr. Kalan, velilerle buluştu

Dr. Ekrem Kalan, Yüksek Öğretim Kurumlarına Geçiş (YKS) Sınavı sonucunda ALKÜ'yü kazanarak kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ve aileleriyle ALKÜ Öğrenci Merkezinde buluştu.

Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı (YKS) 2022 sonuçlarına göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini (ALKÜ) kazanan öğrenciler kayıt işlemlerine başladı. 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni kayıt işlemleri için aileleri ile birlikte ALKÜ'ye gelen öğrenciler, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'la tanıştılar. ALKÜ Öğrenci Merkezi ziyareti sırasında öğrenci ve veliler ile buluşan Rektör Kalan, ALKÜ ailesine yeni katılan öğrencileri tebrik ederek öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

“Artık bize emanetler”

ALKÜ Öğrenci Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada öğrenci ve aileleriyle bir araya gelen Rektör Kalan, ALKÜ hakkında öğrencilere ve velilere bilgiler verdi. Rektör Kalan, veliler ile yaptığı kısa sohbette “Aramıza yeni katılan öğrencilerimiz ALKÜ ailesinin bir parçasıdır. Biz onların geleceklerini güvenle inşa edecekleri, güzel anılar biriktirecekleri, üniversite hayatı için güzel öğrenim yılları geçirecekleri ve nitelikli bireyler olabilmeleri adına her daim öncülük edeceğiz. Üniversitemiz henüz yedi yaşında olmasına rağmen her alanda büyük bir gelişim göstererek ülkemizin çok tercih edilen üniversitelerinden biri olmayı başardı. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin başarılarını desteklemek için her zaman yanlarında olacağımızı bilmenizi isterim. Siz değerli velilerimizin gözleri arkada kalmasın, onlar bize emanetler.” şeklinde konuştu.