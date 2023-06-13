ALKÜ sağlık turizminden ilk doktora mezunu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Türkiye'de tek olma özelliği gösteren Sağlık Turizmi Doktora Programı'ndan ilk öğrencisini mezun etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Turizmi Doktora Programı'ndan ilk öğrenci mezun oldu. Mezuniyetin ardından ALKÜ Sağlık Turizmi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İshak Suat Övey, öğrenci danışmanı Doç. Dr. Saliha Özpınar ve Dr. Yaşar Demir, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sağlık Turizmi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İshak Suat Övey, sağlık turizmi alanına verilen destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan'a teşekkür etti. Ardından Övey, ülkemizde bu alandaki ilk doktora tezinin bir örneğini Rektör Kalan'a sunarken, Doç. Dr. Saliha Özpınar'ın danışmanlığında yürütülen “Medikal Turizm Çerçevesinde Obezite Ameliyatı Olan Bireylerin Beden İmajı Algısı, Hasta Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin Değerlendirilmesi” adlı teziyle Dr. Yaşar Demir, bu alandaki doktoralı ilk bilim insanı oldu.

“Devlet politikamıza öncülük ediyoruz”

Sağlık turizmi alanında ALKÜ olarak alana yönelik akademik çalışma yürüterek öncülük ettiklerini belirten Rektör Kalan, “Devlet politikası olan sağlık turizminin Türkiye'de bilimsel temelde gelişmesi ve bu alanda lisans düzeyinde eğitimli bireyler yetiştirilmesi amacıyla Sağlık Turizmi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2019 yılında ALKÜ'de kuruldu. Sağlık turizmi, ALKÜ olarak bizim çok önem verdiğimiz alanlardan bir tanesidir. Bir işe başlarken iyi planlamak gerekiyor. Akademik olarak biz de bunu yapıyoruz. Öğrencimizi ve danışman hocamızı tebrik ederim. Ana bilim dalının kurulmasına ve ülkemizde sağlık turizmi alanında ilk doktora programının açılmasına emek veren Sağlık Turizmi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İshak Suat Övey hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.