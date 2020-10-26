İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı 2. Lige yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 21-25 Ekim tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Bölgesel Lig Grup Müsabakalarına galibiyetle başlayan ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı, namağlup olarak 2.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 21-25 Ekim tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Bölgesel Lig Grup Müsabakalarına galibiyetle başlayan ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı, namağlup olarak 2. Lige çıkma başarısı gösterdi.


Maçın son düdüğü ile şampiyonluğun sevincini yaşayan ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı, madalyalarını aldıktan sonra hep beraber kupayı kaldırdı. Elde edilen zafer ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesini sevince boğdu. Başarıyla birlikte Alanya tarihinde ilk kez 2. Ligde ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı tarafından temsil edilecek.


Kazanılan zafere sessiz kalmayan ALKÜ Spor Kulübü'nün Başkanlığı'nı da yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Tebrikler ALKÜ Spor Kulübü! 6 ay önce kurulan kulübümüz büyük bir başarıya imza attı ve bizleri gururlandırdı. Kulübümüzün başarısı aynı zamanda Alanya'mızın da başarısıdır. Takımımızın bu sene çok fazla çalıştığına şahit oldum. İşin içine azim ve inançta girince başarı kaçınılmaz oldu. Takımımızı verdikleri mücadeleden ve elde ettikleri başarıdan dolayı kutlarım. Emeği geçen emek veren herkese bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.