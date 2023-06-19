ALKÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Sağlık alanında birçok başarıya imza atan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesinde bir ilkin daha gerçekleşmesinin heyecanı yaşandı. ALKÜ Tıp Fakültesi öğretim elemanları tarafından ALKÜ Kestel Yerleşkesinde eğitim-öğretimlerini tamamlayan ilk tıp fakültesi öğrencileri mezun olarak doktorluk mesleğine başladılar. KYK Alanya Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda yapılan ALKÜ Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Yemin Törenine, ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, ALKÜ Tıp Fakültesi öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrencilere Yemin Töreni gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından fakülte birincisi Ünal Varol, yaptığı konuşmada, üzerlerinde emeği olan tüm hocalarına ve ailelerine teşekkür ederek çok çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“İlk mezunlar olarak ALKÜ'yü temsil edeceksiniz”

Törenin devamında ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu daha sonra öğrencilere, öğretim elamanlarına ve ailelere yönelik konuşma yaptı. ALKÜ olarak büyük bir heyecan ve gurur yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Gökceoğlu, “Sizler fakültemizin ilk mezunları olarak sahada ALKÜ ailesini temsil edeceksiniz. Altı yıl boyunca çok çalıştınız, çok emek verdiniz ve pek çok fedakarlıkta bulundunuz. Sizlerin eğitiminde, yaşadığı topluma duyarlı, bilginin ve analitik düşüncenin önemini kavramış, merak eden, araştıran, teknolojiyi tanı ve tedavide kullanabilen, hastasına öncelik veren, merhametli, hastasını iyi dinleyen, iyi iletişim kuran, diğer sağlık personellerine saygılı, etik değerleri ve takım çalışmasını özümsemiş aydın hekimler olarak yetişmenizi hedefledik. Tıp Fakültesine girdiğiniz ilk günden bugüne büyük değişim ve gelişim göstererek bu özelliklerle mezun oluyorsunuz. Tıp Fakültemizin 2022-2023 Öğrenim Dönemi mezunu genç hekimlerimizi kutluyor, başarılı bir meslek yaşamı geçirmenizi diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Sağlıkta şiddete dikkat çekildi

Rektör Vekili Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, konuşmasında sağlıkta şiddete dikkat çekerek bu olayların son bulmasını temenni etti. Prof. Dr. Gökceoğlu, konuşmasında, “Bizler mezun olurken sağlıkta şiddet ve malpraktis gibi sorunlar gündemimizde yoktu. Ancak günümüzde bu iki konu maalesef mesleğimizi icra ederken hiçbir hekim arkadaşımızın yaşamamasını temenni ettiğimiz sorunlardandır. Umarım meslek hayatınızda sizlerin emeklerini takdir eden kişilere hizmet edersiniz. Sağlık Bakanlığı, bu iki sorun ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirdi ve önemli adımlar attı. Umuyorum ki daha güzel gelişmeler olacak ve bizler ülkemizde daha iyi ve daha güvenli şartlarda mesleğimizi icra edebileceğiz” dedi. Konuşmaların ardından mezun öğrencilere tek tek sahneye çağırılarak protokol tarafından karanfil ve teşekkür belgesi takdim edildi. Tören, kep atma ve hatıra fotoğrafıyla son buldu.