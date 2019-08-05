ALKÜ-TÖMER, spor yorumcusu Murat Özarı'yı ağırladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) TÖMER'in yabancı öğrencileri, ünlü spor yorumcusu Murat Özarı ile Türkçe konuştu.

ALKÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) “ALKÜ-TÖMER Yabancı Öğrencileri Murat Özarı ile Türkçe Konuşuyor” isimli bir etkinlik düzenledi. Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Serdar Bulut, akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Doç. Dr. Serdar Bulut, “TÖMER olarak bizler insana yatırımı her şeyin önünde tutuyoruz ve önceliğimiz olarak görüyoruz. İnsana yaptığımız yatırımın ise elbet bir gün karşılığını bulacağına inanıyoruz. Bu sadece bizim için değil hem ülkemiz hem de diğer eğitim kurumları için de geçerlidir. Biz TÖMER olarak Türkçeyi yabancılara öğretmeyi öncelik haline getirdik. Dünya dili olan Türkçeyi nasıl dünyada itibara kavuştururuz diye çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Ünlü spor yorumcusu Murat Özarı ise yaptığı kısa değerlendirmenin ardından yabancı öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Alanya'nın çok sıcak bir yer olduğunu söyleyen Özarı,“Allah'a şükür edin ki böyle güzel bir ülkeye geldiniz. Buraya gelerek böylesine güzel insanlarla beraber olma fırsatı yakalıyorsunuz. Bizler ülke olarak misafirperver bir ülke ve herkese iyi davranan asil insanlarız. Sizler, bu ülkenin lisanını öğrenmeye geldiğiniz için şükür edin” dedi.

“Muhabirlik zor meslektir"

Murat Özarı'nın kariyeriyle ilgili gelen bir soru üzerine mesleği hakkında bilgiler veren Özarı, “Mesleğime ben futbol sayesinde başladım. Futbolu bıraktıktan sonra 1992 yılında bana bir televizyondan teklif geldi. Gelen teklif üzerine işe muhabir olarak başladım. Uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra yorumcu oldum. Tabi çok zor bir meslek. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler. Herkesin hayalinde televizyon kanallarına çıkıp tanınmak ve ünlü olmak vardır. Bu işler çok meşakkatli işlerdir. Mesleğe başladığımda benim önümde çok önemli sunucular vardı. O sunucuların televizyona gelmemesi gerekiyordu ki ben ekrana çıkabileyim. Şimdilerde ekrana çıkmak ilk zamanlardaki gibi zor değil”diye konuştu.

(İA-Y)

“Survivor önemli bir yarışma"

Survivor yarışmasına da değinen Özarı, “Survivor dünya çapında çok önemli bir yarışma. Türkiye'de en çok izlenen yarışma programı Survivor'dır. Survivor'a katılan yarışmacılar, yarışmada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu yarışmaya katılan bazı yarışmacılar bir anda insanların gönlünde taht kuruyorlar. İzlenen kişilerin baya fanatikleri oluşuyor. Yarışmayı izleyenler bir futbol takımı tutar gibi yarışmacıları da tutan insanlar oluyor. Bu yüzden onların programda vermiş olduğu mesajlar çok önemli. İnsanlar yarışmacıların verdiği mesaja göre de hareket edebiliyorlar. Bazen de bunun tam tersi yaşanabiliyor” diye konuştu.

Soru cevap bölümünün ardından ALKÜ TÖMER Müdürü Bulut, Özarı'ya yılın en iyi televizyon yorumcusu ödülünü takdim etti.