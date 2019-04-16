ALKÜ, turizm sektörünün temsilcilerini ağırladı

43'üncü Turizm Haftası kutlama programları kapsamında ALKÜ'de “Turizmde Kat Hizmetlerinde İstihdam” konulu panel gerçekleştirildi. Panele sektörde yer alan kişiler katılarak, öğrencilere çeşitli bilgilendirmelerde bulundular.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu tarafından 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında “Turizmde Kat Hizmetlerinde İstihdam” konulu bir panel gerçekleştirildi. Düzenlenen panele, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, ALTSO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Özgür Gölge, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Şubesi 2. Başkanı Kerim Yılmaz, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Kurucusu, Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit, bir otelin Genel Müdürü İsmet Ergüleç, Turizm Danışma Bürosu Temsilcisi İbrahim Saraç, HOTED Eğitim Sorumlusu Sema Yürütür, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak yaptı.

Uçak, “Özel sektör temsilcileri ve özel sektörün Alanya'mızın gelişmesinde ve kalkınmasında öncü rol oynadığını düşünüyorum” sözleriyle konuşmasına başladı. Uçak konuşmasının devamında; “Tabi ki ülkelerin, milletlerin yüksek refah seviyesine ulaşmasında özel sektörün çok önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda Turizm sektörünün ülkemizin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında çok önemli bir payı olduğunu, ekonomiden turizmin istihdama da çok büyük katkısının olduğunu biliyoruz. Alanya'da okuyan öğrencilerimizin diğer bölgelere göre daha şanslı olduğunu düşüyoruz. Çünkü sektördeki çok önemli otellere, çok önemli işletmelere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor ve çok sayında kariyer imkânı yakalama fırsatı buluyor. Dolayısıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin şanlı olduğuna inanıyorum, çünkü Alanya turizmin önemli merkezlerinden bir tanesidir” diye konuştu.

“ALKÜ'lü öğrenciler de bizimle çalışıyor”

28 yıldır sektörün içerisinde olduğunu ifade eden bir otelin Genel Müdürü İsmet Ergüleç; “Otelimizde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden mezun öğrenciler var. Alanya'da olmak gerçekten büyük bir şans çünkü iş imkânlarına çok yakınsınız. Türkiye güçlü bir turizm ülkesidir. Ülkemizin turizmde çok fazla potansiyeli vardır. Türkiye son yılda ziyaretçi sayısı bakımında dünyada ilk 10 arasındadır” dedi. Ergüleç devamında ; “Ülkemizin 2018 yılı verilerine göre 40 milyon turistten 30 milyar dolar gelir elde etti. Bunun yakın gelecekte ben iki haneler olarak büyümenin devam edeceğine inanıyorum. Ülkemizin alt yapısına baktığımızda sektörün büyümesinde ve gelişmesinde hiçbir engel yok. Ancak bu süreci de doğru yönetmemiz gerekiyor. Alanya Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından birisidir. Alanya'da 150 bin yatak bulunuyor. Bu sayı Türkiye'de ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Alanya'da 300 tesis bulunuyor. Burada yaklaşık 40 bin personel istihdam ediliyor ve yılda 3 milyon ziyaretçi alıyor. Alanya'da şu anda 70'in üzerinde 5 yıldızlı otel var. Bu çok önemli bir sayıdır. Bu aynı zamanda genç iş gücü açısından çok büyük bir potansiyeldir. Antalya genelinde 400 civarında 5 yıldızlı otel bulunurken İspanya'nın tamamında bu sayı 400 değildir” dedi.

Salonda bulunan öğrencilere kendi kariyer süreçlerinden yola çıkarak bilgiler veren Ergüleç, başarılı bir kariyer sürecinde kişinin sahip olması gerektiği özellikleri çalışkanlık, güler yüzlülük, sabır, yenilikçilik, özgünlük, araştırmacılık ve en az bir adet ileri düzey yabancı dil bilmek olarak sıraladı.

“Kat hizmetleri görevlisi öncelikle güvenilir olmalı”

Ardından söz alan HOTED Eğitim Sorumlusu Sema Yürütür ise “Kat Hizmetleri” departmanı hakkında bilgiler vererek, bir kat görevlisinin öncelikle güvenilir bir kişiliğe sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Yürütür; “Bizler çalışanlarımız arasından terfi verirken o kişinin kim olduğu, fiziki yapısı, akrabalık dereceleri..v.s. gibi özelliklere göre değil kişinin işinde ve ahlakında en iyi olanına dikkat ederek önünü açarız” diye konuştu. Yürütür, “Emeklemeden yürünmez” diyerek kariyer merdiveninin basamak basamak çıkılması gerektiğini vurguladı. Yürütür konuşmasının devamında; “Hedefiniz olmalı ama bu hedefinize ulaşmada temelinizi sağlamlaştırarak ilerlemeniz kariyer yolunda sizler için çok önemlidir” dedi.

“Housekeeping yükselmek için elverişli bir iş koludur”

HOTED Kurucusu, Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni ise derneğin faaliyetlerinden bahsederek, Housekeeping departmanının açılımı ve avantajları hakkında salonda bulunanlara detaylı bilgiler verdi. Turizmde tercih edilmesi gereken ve yükselme konusunda kolaylık sağlayabilen bir bölüm olduğundan bahseden Yeni, “Housekeeping daha çok kadınların yaptığı bir meslek gibi görünse de hiçbir meslek cinsiyete endeksli değildir. Her mesleği herkes yapabilir.” diye konuştu. Panelin sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları panelistlere yönelterek bilgiler aldı. Ardından katılımcılara plaket takdimi yapıldı.