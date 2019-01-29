ALKÜ, uluslararası sekiz kongreye ev sahipliği yapacak

ALKÜ, turizm sezonu dışında kalan ilkbahar ve sonbahar aylarında toplamda sekiz uluslararası kongreye 2019 yılında ev sahipliği yapacak.

Kongreler serüvenine ilk olarak 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası İnsan Bilimleri Konferansı (BABİR 2019) ile başlayacak olan ALKÜ, dünyanın birçok yerinden yerli ve yabancı bilim insanının akademik çalışmalarla bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayacak. Ardından 18-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Asoscongress 2019'da Eğitim Bilimleri, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Hukuk, Din Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri ile Filoloji gibi geniş çaplı ve önemli konulara değinilecek.

20-21 Nisan'da organize edilen 2. Beden Eğitimi, Spor, Reaksiyon ve Dans Kongresi ( ISPES CONGRESS 2019) ile Alanya Sun Star Resort Hotel ve Diamond Resort & SPA'da 20-22 Nisan'da düzenlenecek olan 10. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2019) ALKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek diğer iki önemli kongre olacak.

Dünyanın dört bir yanından araştırmacıların, eğitimcilerin, lisansüstü öğrencilerin ve alanında uzman eğitimcilerin katılacağı kongreleri düzenleyecek olan ALKÜ, 23-25 Nisan'da gerçekleştirilecek 10. Küresel İslami Pazarlama Konferansı (GIMAC 2019) ve 25-26 Nisan'da organize edilen 3. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi Konferansı (ECONAGRO 2019) ile birçok bilim insanını bir araya getirecek.

Ardından 25-27 Nisan tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararsı Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC 2019) ve son olarak 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 3.Uluslararası Ekonomik Araştırma Konferansı (ECONALANYA) ile ALKÜ, 2019 yılında ev sahipliğini yaptığı sekiz uluslararası kongre ve sempozyum ile konusunda uzman yerli ve yabancı binlerce bilim insanının İngilizce, Arapça, Türkçe, Fransızca gibi değişik dillerde yapacakları sunumlar ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma düzeyinde gelişmelerine katkı sağlayacak.

Kongrelerde ayrıca sergiler, paneller, çeşitli çalıştay ve etkinliklerin yanı sıra katılımcılar için Alanya gezisi gibi imkânlar da bulunacak. Kongrelerde yurt içi ve dışından gelecek olan binlerce katılımcıya Alanya'nın tanıtımı yapılacak olmasının yanında Alanya turizmine de kongre konaklamaları bakımından önemli katkılar sağlanacak.