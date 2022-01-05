ALKÜ, uygulama laboratuvar alt yapısını genişletti

ALKÜ)Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine daha iyi eğitim verebilmek için teknik ekipmanlarını geliştirmeye devam ediyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileri ile birlikte eğitime başlayan ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilerinin klinik öncesi temel bilgilerini uygulamaya geçirmek ve el becerilerini geliştirmek üzere hizmet veren “Fantom laboratuvarını” genişletti. Bu doğrultuda pratik uygulamalarının yapıldığı ve çeşitli diş tedavi işlemlerini canlandırmak amacıyla hizmet veren Fantom laboratuvarının kapasitesi yüzde 100 artırılarak yeni cihazlar ile öğrencilerin hizmetine sunuldu.

"Gerçeğe yakın deneyim"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Fantom laboratuvarında her bir öğrencimize hasta üzerinde uygulama yapmadan önce gerçeğe yakın bir deneyim kazandırılmakta ve modeller üzerinde öğretim üyelerimizin gözetiminde doğru pozisyonlarda çalışma pratiği yapma fırsatı verilmektedir. Her geçen gün hem personel sayısı ile hem de teknik imkanlar açısından kalite standartlarını yükseltmekte olan ALKÜ Diş Hekimliği Fakültemiz bu doğrultuda çalışmalarına devam edecektir” dedi.