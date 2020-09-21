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ALKÜ uzaktan eğitim için akademik personeli bilgilendirdi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-UZEM), 5 Ekim’de ALKÜ’de başlayacak olan uzaktan eğitim hakkında akademik personeli bilgilendirdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-UZEM), 5 Ekim'de ALKÜ'de başlayacak olan uzaktan eğitim hakkında akademik personeli bilgilendirdi.


Yaklaşık bir ay süren ve üniversitenin 19 akademik birimi ile farklı günlerde bir araya geldiklerini belirten ALKÜ-UZEM Müdürü Öğretim Görevlisi Mert Gülsoy, yeni dönemde uzaktan eğitim yolu ile verilecek derslerle ilgili ilkeler, beklentiler, ihtiyaçlar ve olanaklar konusunda aktarım yapıldığını söyledi. Gülsoy, “Bu oturumların sonunda öğretim elemanlarımızın ders işleyişinde karşılaşabilecekleri rutin dışı vakaların yanı sıra, uzaktan eğitimin avantajlarını değerlendirdik. Yeni öğretim döneminde, geçtiğimiz "Acil Uzaktan Eğitim" dönemine göre çok daha verimli ve eğitimin yoğun olduğu bir dönem planladık” dedi.


İçinde bulunulan koşulların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan da, “Eğitimlerimizin yüz yüze eğitimler kadar verimli olması için iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu dönem derslerimizi senkron ve asenkron şekilde yapacağız. Verdiğimiz seminerlerle akademisyenlerimizi sürece hazırladık. Temennimiz en kısa sürede öğrencilerimizi yeniden kampüste görmektir. İnşallah en kısa zamanda yeniden birlikte olmak dileğiyle” diye konuştu.

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