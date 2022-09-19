ALKÜ VE Alanya Belediyesi, iş birliği protokolü imzaladı

Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” protokolü imzalandı.

Alanya Belediyesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmalarından bir yenisi daha imzalandı. ALKÜ Sağlık ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi temel atma törenine katılan Başkan Yücel, ardından ALKÜ Senato Salonunda toplu iş birliği protokolünü ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile birlikte imzaladı. Rektör Kalan ile Başkan Yücel, üniversite ile belediye arasında “14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” protokolünü imzaladı. Sempozyum düzenleme protokolü çerçevesinde Alanya Belediyesi ilk etapta 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Çalışmalarına maddi katkılar sunacak.

Rektör Kalan: “Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Alanya Belediyesi ve ALKÜ iş birliği ile bu yıl Alanya'da “14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nu düzenleyeceklerini belirten Rektör Kalan, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkçe'ye gönül vermiş Türkçe sevdalılarını bir araya getireceğimiz önemli bir organizasyondur. Türkçe'nin merkezinden bir tanesi Alanya olacak. Sempozyuma 18 ülkeden 337 katılım olmasını bekliyoruz. Değerli katkılarından dolayı Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yücel: “Alanya artık bir üniversite şehri oldu”

ALKÜ ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Yücel, “Artık Alanya'nın bir üniversite şehri olduğunun bilinmesinden dolayı tüm ALKÜ ailesini şahsım adına teşekkür ediyorum. Önceden turizm ve tarım ile anılıyorduk ama Alanya artık bir üniversite şehri oldu. Bizi biz yapan değerleri üniversite ile bütünleşerek Türkiye'de lider olması da bizim içinde çok önemlidir. İnşallah ümit ettiğimizden daha geniş bir kesime ulaşan bir etkinlik olur. Türkçe'nin de dünyada yaygın kullanılan bir dil. Hak ettiği değeri tüm dünyada hep birlikte görme temennisiyle katkı veren herkese teşekkür ederim” dedi.