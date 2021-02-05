ALKÜ ve Alanya Ziraat Odası'ndan tarım alanında yeni projeler

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, ALKÜ ile Alanya Ziraat Odası'nın işbirliğinde ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesi planlanan ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Tarımsal AR-GE amaçlı ortak seraların kurulması, iyi tarım uygulamalarında gerçekleştirilebilecek çalışmalar, yeni nesil gübre çalışmaları, Alanya'da yetiştirilebilen tropikal ürünler alanında ortak bilimsel faaliyetler ve bölgede çiftçilik ile uğraşan vatandaşların daha bilimsel yöntemlerle doğru yönlendirilmesi gibi konuların masaya yatırıldığı görüşmede ortak fikir birliğine varıldı.

Görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade eden Rektör Kalan akademik ve bilimsel çalışmalarını bölge halkının da istifade edebileceği yararlı projeler ile ortak akılda birleştirebilmesinin üniversitelerin önemli görevleri arasında olduğunu dile getirdi. Rektör Kalan; “Üniversiteler sadece gençlerimizin meslek edinmelerini sağlayan kurumlar değildir. Üniversiteler aynı zamanda bulundukları bölgeyi ihtiyaçları çerçevesinde bilimsel ve akademik olarak geliştiren, gerçekleştirilen işbirlikleri ile faydalı çalışmalara imza atan kurumlardır da. Biz de bu doğrultuda Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz hakkında görüşmeler yaptık. Bundan sonraki süreçte Ziraat Odamız ile güzel işbirlikleri içinde Alanya'ya güzel hizmetlerde bulunacağız” dedi.