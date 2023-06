ALKÜ ve ALTSO'dan iş garantili protokol

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) arasında imzalanan “Diploma Sizden, İş Bizden” protokolü kapsamında turizm programları mezunu tüm öğrencilere Alanya'da her yıl garantili iş imkanı sağlanması planlanıyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) arasında iş birliği anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi. “Diploma Sizden, İş Bizden” protokolü kapsamında ALKÜ turizm programlarından mezun öğrencilerin her yıl turizm işletmelerinde istihdamına yönelik iş birliği yapıldı. “Diploma Sizden, İş Bizden” protokolü; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve ALTSO Başkanı Eray Erdem tarafından imzalandı. İmza törenine; ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Süleyman Ceylan, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Sert ve ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yeniacun, Mesut Ersoy, Hasan Serter, Cem Özcan ve Ali Orkan yer aldı.

Rektör Kalan:" Nitelikli insan gücü temin edilecek"

ALKÜ Turizm programlarından mezun tüm öğrencilere Alanya'da her yıl garantili iş imkânı sağlamaya ilişkin protokolün imza töreninde konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, iş birliği için ALTSO Başkanı Eray Erdem ve yönetimine teşekkür etti. ALKÜ olarak her zaman üniversite-kent, üniversite-sanayi iş birliklerini son derece önemli bulduklarını söyleyen Rektör Kalan, “Sektörün temsilciliğini yürüten kurum ve kuruluşlarla da iş birliğini önemsiyor ve destekliyoruz. Daha önceki protokollere ek olarak özellikle Turizm Fakültesi başta olmak üzere Turizm MYO öğrencilerini de bu kapsama dahil edebiliriz. Sektörün ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli insan gücünü temini noktasında bir iş birliğine imza attık. Özellikle bir yandan istihdam noktasında ihtiyacı giderirken diğer yandan öğrencilerimizin turizm alanında daha fazla nitelik kazanmasının önünü açmış olacağız. Ülkemizin turizm potansiyeline de katma değer sağlamayı amaç edindik. Bundan sonraki süreçte iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ben her daim yanımızda olan ALTSO'ya ve kıymetli Başkanımız Eray Erdem'e teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Erdem:" Aidiyet duygusu için protokol önemli"

Turizm sektörünün daha çok gelişmesi için birçok kez ALKÜ ve diğer üniversitelerle iş birliği protokolleri imzaladıklarına değinen ALTSO Başkanı Eray Erdem, “Bugün de “Diploma Sizden İş Bizden” başlığı ile yeni protokol imzaladık. Alanya'da okuyan öğrencilerimizin iş garantisinde bizler üstlenmeliyiz. Bölgemizde yılın 6-7 ayı turizm aktif, geri kalan 5-6 ayı da pasif geçmesinden dolayı maalesef çalışan arkadaşlarımızın meslek ve sektörle ilgili aidat duygularının pekişmesi kolay olmuyor. Biz bu aidat duygusunun gelişmesi ve pekişmesini önemli buluyoruz. Bu protokol bu yüzden kıymetli. Bu protokol sayesinde belki turizm fakültesi seçilmesinde artışa sebebiyet verecek” dedi.