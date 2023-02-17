ALKÜ Yardım Marketi depo verileri erişime açıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde geçtiğimiz günlerde ülkeyi derinden etkileyen elim deprem felaketinden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı “Yardım Marketi” oluşturulmuştu. AFAD koordinesinde bölgeden Alanya'ya gelen depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilmeye başlanmıştı. Bu süreçte KYK yurtlarına yerleştirilen 2 bin 300 depremzedenin ortaya çıkan ihtiyaçları ALKÜ ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarıyla, üniversite personeli ve yakınlarının bağışlarıyla oluşturulan “Yardım Marketi”nden karşılanmaya başlandı.

“Yardım marketine hayırseverlerden destek bekleniyor”

Depremzede vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gönüllü ALKÜ personeli ve öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen Yardım Marketinin ana depo verileri eksiklerinin kesintisiz tamamlanabilmesi amacıyla vatandaşın erişimine açıldı. Eksikleri tamamlamak isteyen hayırsever vatandaşların kolaylıkla erişim sağlayabilecekleri ana depo verileri, yardımda bulunmak isteyen herkesin eksikleri görerek sağlıklı bir işleyişle tamamlayabilmesine imkan sağladı. Kredi ve Yurtlar Kurumunda A, B, C, D, E, F bloklarındaki depremzedelerin ihtiyaçlarının Yardım Marketinden karşılandığını ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan konuyla ilgili yaptığı açıklamada depodaki eksikleri görüp tamamlamak isteyen yardımsever vatandaşların “bit.ly/3S8olTX” linkinden ALKÜ Yardım Marketi ana deposu verilerine ulaşabileceklerinin altını çizdi. ALKÜ olarak depremzedelerin acılarını bir nebze olsun hafifletmek için canla başla çalıştıklarını dile getiren Rektör Kalan, tüm akademik ve idari personelin yanı sıra Alanyalı yardımsever vatandaşları da ayni yardım konusunda “ALKÜ Yardım Marketi”ne desteğe davet etti.