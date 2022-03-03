ALKÜ'de Afet Farkındalığı Sempozyumu

İlk ve Acil Yardım Programı tarafından ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen “Afet Farkındalığı Sempozyumu” iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. ALKÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Arife Albayrak Coşar'ın açılış konuşması ile başlayan sempozyumda Coşar, 2013 yılındaki Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin kaldırılarak 24 Şubat Perşembe günü güncel Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesine dikkat çekti. Konuşmasının devamında bu yeni yönetmeliğe göre afet ve acil durumlarda, hem ulusal hem de yerel düzeyde hazırlanan planlar çerçevesinde hareket edileceğini belirterek, “Afet yönetim merkezi, yönetici ve koordinasyon ekipleri çalışmalarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iletişim halinde yürütecektir” dedi.

“Afet ve acil durum hali detaylarıyla masaya yatırıldı”

Açılış konuşmasının ardından sempozyumun ilk oturumu, Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Çevre Mühendisi Ali Uğuz'un “AFAD'ın Afet Yönetimindeki Rolü ve Sorumlulukları” başlıklı sunumu ile başladı. Uğuz sunumunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Antalya Afet Müdahale Planı (ANTAMP), risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale, yeniden inşa/iyileştirme evrelerinden oluşan bütünleşik afet yönetim sistemi hakkında bilgi verdi. Ardından Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Jeofizik Mühendisi Engin Çukurca “Antalya Özelinde Afetler ve AFAD Vakaları” başlıklı sunumunu yaptı. Çukurca sunumunda 2013-2020 arası istatistiklere göre Antalya'da en sık karşılaşılan afetlerin başında heyelan ve sel/su baskınları olduğunu belirterek son yıllarda istatistiklerde artış olduğuna dikkat çekti. Birinci oturum Alanya AKUT ekip lideri Yaşar Yiğit Kaçmaz'ın AKUT'un kuruluş hikâyesini anlattığı ve afetlerde görev alan ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladığı “STK'ların Afetlerdeki Rolü” adlı sunumu ile sona erdi.

“Tüm sağlık mensupları UMKE gönüllüsü olabilir”

Sempozyumun ikinci oturumunda ise ilk konuşmacı olarak izleyenlerle buluşan Antalya UMKE sorumlusu Taner Akkul konuşmasında, “Kuruluşundan Bugüne UMKE ve Görevleri” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmasında UMKE'nin kuruluş yılından, amacından, eğitimlerinden, tatbikatlarından bahseden Akkul tüm sağlık meslek mensuplarının UMKE gönüllüsü olabileceğini dile getirdi. İkinci oturumunun, son konuşmacısı Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birim Uzmanı Erhan Bayraktar ise “Sağlık Afet Planları Tanıtımı” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının (HAP) bir çekirdek plan olduğunu ve bu planlarla İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarının (İL-SAP) hazırlandığını belirten Bayraktar, İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları ile de Türkiye Ulusal Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarının hazırlandığını söyledi.