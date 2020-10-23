ALKÜ'de akademik yayınlara katkı yapan akademisyenler ödüllendirilecek

Dr. Ekrem Kalan, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Kurul Toplantısı'na katıldı. Rektör Kalan, akademik yayınlara katkı yapan akademisyenleri ödüllendireceklerini söyledi.

Hafta boyunca Akademik Kurul Toplantıları'na katılarak, her dönem için belirlenen yol haritası hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, akademisyenlere beklentilerini anlattı. Akademik anlamda hızlı bir ilerlemenin kaydedilmesinin önemini vurgulayan Rektör Kalan, “Akademik yayınlara katkı yapan akademisyenlerimizi ödüllendireceğiz. Bu unvanları taşıyan akademisyenlerimizden sorumluluklarını daha fazla yerine getirmelerini bekliyorum” dedi.

Pandemi döneminde birçok projeyi bitirdiklerini, yeni projelerin bazılarının başladığını, bazılarının ise yolda olduğunu ifade eden Rektör Kalan, “İşte bu ülkü ile bilimsel geçmişimize dayalı güçlü donanımımız, tarihin yüklemiş olduğu sorumluluğumuz, bilim ve memleket sevdası ile durmaksızın hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. İçerisinde bulunduğumuz bu salgın sürecinde üniversitemiz üst yönetimi olarak çalışmaya çok daha yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Öğrencilerimize dönüşlerinde çok daha donanımlı bir yerleşke ve eğitim öğretim, sanat ve spor ortamı sunabilmenin mücadelesini veriyoruz. Çok şükür ki mücadelemizin sonuçlarını da alıyoruz. Yerleşke arazimizin tahsisi son aşamaya geldi. İmar uygulanmasının tamamlanmasından sonra Yerleşkemizin kapısını yapacağız. Projemiz hazır ve hayırseverlerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların yanı sıra spor tesisi, kreş, cami projelerimizi bitirmek üzereyiz. Merkezi derslik ve ofis binası için ihaleyi yaptık, çalışmalar başladı. Sizlerden de akademik çalışmalarınız ve bunların toplum hayatına dokunan çıktıları ile bizim yoğun tempomuza daha fazla eşlik etmenizi ve hatta yönetişim ilkesinin gereği olarak bizi de teşvik etmenizi bekliyoruz” diye konuştu.