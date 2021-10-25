ALKÜ'de Alanya'nın fethinin 800'üncü yılına özel yapılan etkinlikler sona erdi

Alanya'nın fethinin 800'üncü yıl dönümü onuruna ALKÜ tarafından düzenlenen “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” üç gün süren etkinliklerin tamamlanmasının ardından son buldu.

21 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve teşekkürlerini ifade ettiği video teşrif hitaplarıyla başlayan ve tören ile açılışı gerçekleşen Sempozyum, 22 Ekim Cuma günü ALKÜ Eğitim Fakültesi Sultan Alaaddin Keykubat Salonu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salonunda gerçekleştirilen oturumlar ile devam etti. Sempozyum dahilinde gerçekleşen oturumlarda Alanya tarihi, kültürü, dili, mimarisi, coğrafyası ve münhasıran Alaaddin Keykubat ele alındı. Toplam 13 oturumda çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere 53 bildiri sunuldu. Alanya'ya yönelik birçok farklı araştırmanın sunulduğu sempozyumda tarihî konular coğrafya içerisinde ele alındı.

"Sempozyum Alanya tarihine ışık tuttu"

Sempozyumun ikinci gününde sonuç bildirisinin sunulması ile değerlendirme oturumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir başkanlığında gerçekleşti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın yurt dışında bir dizi temaslarda bulunmak için değerlendirme oturumuna katılamadığını ifade eden Prof. Dr. Aydemir, “Geçmişten günümüze Alanya'nın ve Sultan Alaaddin Keykubat Han'ın Alanya tarihindeki yerini değerli bilim insanı meslektaşlarımızın katkılarıyla bir kaynakça haline getirerek ilimin ve bilimin emrine sunmak bizleri onurlandırmıştır” dedi.

“Sempozyumda kültürel etkinlikler de yer aldı”

Sempozyum, sonuç bildirisi bölümünün tamamlanmasının ardından ALKÜ Amfi Tiyatrosunda, ALKÜ Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir tarafından hazırlanılan ALKÜ Halk Oyunları Topluluğu'nun “Adım Adım Türkiye” adlı halk oyunu gösterisi ve ardından ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ile Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından icra edilen halk müziği konseri ile devam etti.

Sempozyumun üçüncü gününde ise bilim insanları tarafından akademik toplantılarda teorik çerçevesi çizilen bilgilerin düzenlenen gezi etkinliği ile sahaya taşınması sağlandı. Bu kapsamda yat turu ile başlayan gezi etkinliği Alanya Tersanesi, Kızılkule ve Alanya Kalesinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.